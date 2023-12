"Ella baila sola", de Peso Pluma, es la mejor canción del 2023

Peso Pluma anda volando con su tema “Ella Baila Sola”, que interpretó juntó a Eslabón Armado. Ahora su logro es que ha sido elegida como la mejor canción del año 2023, esto de acuerdo con el listado realizado por la revista Rolling Stone.

LEE TAMBIÉN: Triste por la partida de ‘Dumbo’

Publicidad

“¿Compa, que le parece esa morra?”, frase que se desprende del sencillo “Ella baila sola”, inundó las redes, las emisoras de radio y cualquier cantidad de bares y clubes nocturnos durante el año; y es precisamente el tema que la publicación considera como el mejor de estos últimos 12 meses.

Pero, ¿que hizo que esta canción ganará este título? Según la revista, el famoso se convirtió en todo un fenómeno cultural, gracias a que sus exponentes, como Grupo Frontera, Carin León y Fuerza Regida, se posicionaron en los lugares más altos de los conteos; dejando atrás otros géneros como el reggaetón, que había dominado la escena musical, hasta hace muy poco.

Lo que más ayudó a la colaboración del artista de la “Doble P” y Eslabón Armado, no fue solo su melodía o la inusual voz del mexicano, sino el impulso que el dieron plataformas como TikTok, donde se viralizó desde su lanzamiento el pasado 13 de marzo.

“Ella baila sola” alcanzó el puesto número uno mundial en Spotify y en Billboard, además de que es la primer canción de música mexicana en alcanzar los mil millones de reproducciones en streaming.

El top 10 de mejores canciones del año, de acuerdo con Rolling Stone es: “Ella baila sola”- Peso Pluma y Eslabón Armado, “Boy’s a liar, Pt. 2″- Pink Pantheress con Ice Spice, “A&W”- Lana del Rey, “I remember everything”- Zach Bryan con Kacey Musgraves, “Music sessions, vol. 53″- Shakira y Bizarrap, “Super shy”- NewJeans, “Get him back!”- Olivia Rodrigo, “Strike (Holster)”- Lil Yachty, “What was I made for?”- Billie Eilish y “On my mama”- Victoria Monét

Contenido Premium: 0