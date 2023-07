Elmis Castillo hace un llamado a unirse al paro médico

Elmis Castillo le pidió a los panameños unirse a los movimientos de paro de salud, en los que personal médico piden ayuda porque el sistema de salud colapsó, no hay insumos para atender a la población.

Hoy, el personal del Hospital Regional Rafael Hernández, en Chiriquí, entrará en un paro de 48 horas por falta de insumos y medicamentos, no brindarán atención a las consultas externas ni realizarán exámenes de endoscopia.

Por lo que Elmis recalcó que le ha tocado ver cartas en las que se solicita hasta guantes, porque los doctores no tienen insumos.

“Las personas sufren porque te quitan la venoclisis para dárselas a otro, porque tú ya estás casi muriendo y te dejan morir porque no tienen insumos... en el Oncológico no hay quimioterapia, hay gente que me escribe que está buscando dónde comprar, porque van y no se las ponen... ahorita mismo todos los políticos se están poniendo el sombrero de que ellos son los salvadores, pero acuérdense que la vuelta pasada había varios salvadores y miren cómo estamos hoy... únanse a estos movimientos que están ocurriendo de doctores, de personas que están pidiendo ayuda, porque el sistema de salud colapsó y nadie les está prestando atención, la plata está desfilando en otro lado”, señaló Castillo.

Recordó que le tocó vivir en carne propia, con su abuela, lo mal que está el sistema de salud a la hora de una urgencia médica o cirugía, para las cuales las personas tienen que entrar en una lista de espera.

“Yo no creo en promesas, no creo en políticos, creo en Dios y en un pueblo que se une porque necesita, nada puede contra eso, no abandone mi gente, porque sino lo hacemos nosotros no lo hace nadie y nos van a ver morir acostados en una cama, acuérdense de eso hoy”, puntualizó el actor.

