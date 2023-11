Elmis Castillo no tiene problemas con los Ngöbes

El actor e influencer Elmis Castillo dijo que está muy bien y dejó claro que no tiene problemas con el pueblo Ngöbe Buglé, esto, luego de que surgiera un video en las redes donde se le señalará junto al joven Luis Marcuci de ordenar la apertura de Horconcito, en Chiriquí, punto de protestas contra el contrato ley minero, desde hace 15 días.

“Hola, familia, aquí estoy, todo bien. Estoy en comunicación con los hermanos Ngöbes. No tengo problemas con ellos, al contrario, estuve con ellos punto a punto, mirando y observando”, sentenció en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Acá uno no le dice a un dirigente de la comarca qué hacer, si abrir o no. Yo no tengo ese poder, fuimos parte del comunicado, donde estaban viendo y escuchando… Lo mío era la parte de las comunicaciones… Ellos, entre todos, toman decisiones, no es que uno viene y le dice qué hacer, están en pie de lucha”.

Por otro lado, manifestó que regresará a la ciudad a abastecerse: “Acá se están viviendo cosas muy complicadas, voy a Panamá a abastecer, si quieres ser parte, llenamos y traemos… Lo único que me queda es colaborar”, manifestó mientras guardaba algunas cosas para repartir.

Destacó que en los lugares que visitó hay personas que “tienen perforaciones de balas en las costillas, han perdido testículos y han perdido sus ojos”.

