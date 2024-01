Elmis Castillo viajó a Colombia a matar dos pájaros de un solo tiro

Elmis Castillo viajó a Bogotá, para matar dos pájaros de un solo tiro: ultimar los detalles de su película "Érase una vez en Panamá" y formar parte de una producción colombiana, aunque de esta última no ha dado mayores detalles en sus historias de Instagram.

Lo que sí detalló el actor es que se reunió con el productor de sonido de su película para organizar cómo trabajaran a distancia y el costo del trabajo.

"Vengo del estudio con el gran Germán, el diseñador de sonido de la película 'Érase una vez en Panamá', todo lo que usted escuche en la película, árboles, pajaritos, brisas, motos, carros, todo eso se hace en un estudio. Yo tengo que venir para organizar los rollos, porque estamos en una manera maratónica terminando los rollos de la película... tengo que venir, uno a hablar con él ver cómo organizar la manera en que vamos a trabajar, porque todo es a distancia, arreglar precio, y la verdad es que Germán me ayudó muchísimo, yo estoy muy contento porque todo el mundo me ha dado la mano, sinceramente es una bendición de Dios, la gente está contenta con el proyecto y me han dado precios que no existen...", afirmó Elmis.

Como ya había dado a conocer, la cinta debe estar lista para estrenar en marzo, pues quiere crear consciencia en el público antes de las elecciones.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio