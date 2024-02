Elmis no descarta la política, antes tendría que estudiar mucho

El actor y productor panameño, Elmis Castillo, reveló a “Crítica” que no descarta en algún momento de su vida entrar a la política, pero para ello tendría que estudiar y prepararse mejor en muchas áreas.

El famoso comentó que en varias ocasiones le han preguntado si se ve dentro de la política, algo que por el momento no lo ve en su vida, pues requiere de mucho conocimiento, solo hay que ver como habla el diputado Juan Diego Vásquez para conocer, según él, “que hay que saber cómo hacer las cosas”. Reiteró que, por el momento, seguirá en lo suyo (cine).

“Me lo han dicho bastante, puede ser que la gente vea que lo que deseo para mi país es realmente bueno, yo creo que eso es uno de mis errores, no me importa la plata, me importa más que un niño no se ahogue cruzando un río para ir a la escuela y si lo puedo grabar es mejor… No sé ahorita, pero primero debo hacerme como persona, me gusta la idea, pero cuando veo a Juan Diego Vásquez, digo no puedo hablar así, eso hay que saber hacerlo”, sentenció.

Castillo, quien este 21 de marzo tendrá el estreno de su película “Érase una vez en Panamá”, reiteró que, para tomar una decisión en el futuro, lo primero antes de todo sería estudiar más de filosofía, política y derecho.

“Estoy en contra de las personas que se tiran a la política y no tienen idea de lo que están haciendo… Me voy a poner a estudiar, voy a prepararme mucho más en todos los sentidos (política, filosofía, administración pública, tal vez en derecho), tengo que estudiar más y tomar una decisión, pero por ahora sigo en lo mío, afuera hago más”, añadió.e

Por último, comentó: “Hay que aprender a hacer las cosas, no puedes ir con los lobos… si no manejas… Entonces ese es el error que cometemos, nos da risa el político que da chiste, que baile, pero ¿sabe lo que está haciendo? ¿Es idóneo?, esa es una pregunta, es interesante, pero hay que prepararse, no lo descarto, pero estudiaría más”.

