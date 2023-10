Elon Musk amenazó con "quemar" Warner si despedían a Amber

“Aquaman And The Lost Kingdom” es el foco de los problemas tras el juicio de Amber Heard con su ex esposo, Johnny Depp, sin embargo, ahora el medio Variety lanzó un artículo que desató el escándalo dentro de DC Comics, afirmando que Elon Musk evitó que la despidieran del proyecto.

Indican que su relación con el director de la saga Aquaman, James Wan, y con Momoa fue uno de los temas que se abordaron en la batalla legal, y pese a que Heard finalmente continuó con su papel de Mera en Aquaman 2, que se estrena próximamente, su aparición se ha visto muy, muy recortada, reconociendo ella misma que tuvo que luchar mucho para permanecer en la película.

También llegó a contar que Wan y el propio Jason Momoa habían intentado que la despidiesen, y que Jason incluso se disfrazaba de Depp para burlarse de ella en el set.

Variety confirmó que el estudio de Warner Bros. junto a James Wan querían efectivamente despedir a Amber, sin embargo, intervino Elon Musk. Sí, el magnate tecnológico.

Musk mantuvo una relación con Heard durante esos años por periodos indeterminados, y a día de hoy parece seguir defendiéndola hasta el punto de que hay especulaciones de que él financió su batalla legal y que sería el padre biológico de su hija.

Lo único revelado ahora según la fuente de Variety es que, ante su intención de despedir a Heard de Aquaman 2, "Musk hizo que uno de sus abogados mandara una incendiaria carta a Warner Bros. amenazando con quemarlo hasta los cimientos" si su novia era despedida de la secuela.

Al final, Amber conservó su rol en Aquaman y el Reino Perdido, aunque por el momento los avances corroboran que tendrá muy poca relevancia en la trama, lo puedes ver en el vídeo de arriba. Habrá que esperar al 20 de diciembre para su estreno en cines.

