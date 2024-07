En terapia de recuperación, seguirá fuera de Calle 7

Edikelis NG le reveló a sus seguidores, para aquellos que guardaban las esperanzas de verla esta temporada en el campo de competencia de Calle 7, que no estará.

Tras sufrir una fractura en su mano derecha y ser operada, la bicampeona detalló que actualmente está en terapia de recuperación, y la misma le tomará de dos a tres meses, por lo que será imposible su regreso a la competencia esta temporada.

“Un videito que no sabía si subir, pero ya que he visto que algunas personas creen que voy a regresar y que me han preguntado si regreso a esta temporada en Calle 7, pues lo dudo mucho, estoy en terapia y la recuperación mínimo, mínimo son 2, 3 meses”, afirmó Edikelis.

Agradeció a sus seguidores por estar pendiente de ella, su recuperación y quieren verla competir, pero ahora le toca seguir adelante y enfocarse en su recuperación.

A finales de junio la exreina de Carnaval sufrió una fractura en el cuarto metacarpiano derecho mientras practicaba, en su momento el médico le informó que podía operarse o quedarse sin operar, pero Edikelis optó por la cirugía para proteger su movilidad en el futuro.

