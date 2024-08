Entró al quirófano para levantarse las ‘bubis’

Bettina Romina decidió entrar al quirófano para realizarse un levantamiento de senos sin implantes, así lo compartió a sus seguidores hace unos días.

La expresentadora expresó que después de visitar varios médicos, encontró a uno de los mejores que sí le hizo el procedimiento quirúrgico sin colocarle implantes, quedando satisfecha con los resultados.

“Lo otro que me preguntan es si de verdad se puede hacer levantamiento sin prótesis, aquí no hay prótesis... hay cero prótesis y quedaron espectaculares... hay médicos que te van a decir que no se puede, porque me pasó...”, detalló Bettina al responder algunas preguntas que le han realizado sus seguidoras tras la operación.

A una semana de su cirugía, afirmó que, tras la revisión médica, todo marcha bien, y el próximo viernes le quitarán los puntos.

