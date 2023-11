Envía mensaje a la juventud

Estamos a pocos días para que muchos estudiantes panameños celebren sus graduaciones, y la modelo panameña Sheldry Sáez aprovechó para enviarles un mensaje.

Con una fotografía en toga, mediante su cuenta en la red social Instagram, la famosa recordó sus años de estudios y confesó que por su participación en el Miss Universo 2011 tuvo que detener sus estudios por un tiempo.

“Story Time porque se acercan las graduaciones. Me gradué con honores así que me gané una beca; pero también con un contrato como modelo en Nueva York. Viajé un año a aprovechar esta oportunidad y a mi regreso empecé mi carrera de Licenciatura en Mercadotecnia... Unos pocos meses después participé en Miss Panamá y tuve que posponer los estudios por un tiempo, y perdí la beca por las interrupciones en el plan universitario”, señaló la empresaria.

Según la chitreana, luego de su paso por el concurso, muchas cosas cambiaron y algunas puertas le fueron abiertas.

“Se me presentaron oportunidades que no dudé en tomar y que luego, al retomar mis estudios, tuve que saber organizarme y usar agenda para no abandonar ninguna de las dos. Oportunidades que me permitieron hacerme responsable de mi universidad.

Añadió: “Después de esa travesía; me gradué de la universidad con metas alcanzadas y sueños cumplidos resultado de las experiencias y oportunidades que me atreví a tomar, y que nunca abandoné a pesar de ser cuestionada por hacer mi universidad a una velocidad distinta”.

Por último, exhortó a los jóvenes a no rendirse y luchar por sus sueños: “Cada historia es distinta y ningún camino es perfecto; pero ES EL TUYO, así que tómatelo en serio, no te compares y sé fiel a tus oportunidades… Aprovecha tu juventud, tu edad más productiva, cuando las oportunidades están por todos lados… Ser joven no significa que el tiempo se detiene. Estudia y no dejes de apostar a las experiencias y retos que te preparan con aún más profundidad para enfrentarte al mercado laboral”.

