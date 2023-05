¡Es feliz! Shakira tiene otra cita con Lewis Hamilton tras la cena

La cantante Shakira otra vez es tendencia, pero no por el ramo de flores que le envió Tom Cruise tras su encuentro en el Gran Premio de la Fórmula 1, sino por la segunda cita que tuvo con el corredor Lewis Hamilton.

De acuerdo con una persona del entorno a la cantante, Shakira se lo pasó bien con Tom Cruise, el pasado domingo. Aun así, "la loba" no pensaría en tener ningún tipo de relación con él.

"A la artista no le interesa tener nada romántico con Tom. No quiere salir con él ni con nadie más, porque está concentrada en sus hijos y en su carrera... Por ahora", dijo una fuente no identificada a US Weekly.

"Shakira ha visto los rumores de que Tom, supuestamente, la está cortejando, además de leer la opinión de sus fans. Ella cree que todo resulta divertido.Pero no es cierto. Solo pasaron un momento agradable conversando... Y hasta ahí llegaron las cosas", manifestó su "amigo". Pero en realidad, Shakira sí que estaría viendo a alguien...

El pasado ocho de mayo, la artista fue fotografiada, en Miami, en el restaurante Cipriano,cenando con nada más y nada menos que el piloto británico Lewis Hamilton.

Según testigos visuales, Shakira llevaba un sensual vestido negro ajustado y entró en un reservado, donde pasó una alegre velada junto al deportista. Aunque, hasta ayer nadie parecía saber si las estrellas se conocían de antes, si tenían amigos en común... Pero hoy todo ha cambiado.

Pero todo cambió hoy jueves, pues se ha confirmado que Shakira ha vuelto a ver a Hamilton y en una romántica instancia.

Medios como The Sun y el Daily Mail han publicado fotografías en las que se ve a la latina subiéndose a un yate en la costa de Miami, junto al piloto y otros amigos de este. Aunque lo que más llama la atención es la actitud de la cantautora. Se ve sonriente y conversadora. Algo que no demostraba en los últimos meses en Barcelona.

No obstante, falta saber si Hamilton es la razón por la que está contenta o es por el lanzamiento de su nuevo single Acróstico, que verá la luz esta noche.

Shakira el dia de hoy con Lewis Hamilton en Miami Florida pic.twitter.com/WAfHL5Ap8m — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 11, 2023

