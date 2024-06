Estalla contra quienes solo dicen ‘avísame si necesitas algo’

Estefana Ruiz explotó, no aguantó más y se desahogó, pues después de la radiocirugía no la ha pasado bien, y descargó sus palabras contra quienes solo ofrecen su ayuda, pero no la ejecutan.

La panameña, que radica en México, le pidió a quienes siempre dicen que desean ayudar, cuando una persona la está pasando mal, que ayuden y no solo digan ‘avísame si necesitas algo’, porque quizás, a quien le ofrecen la ayuda, no puede ni siquiera avisar, de lo mal que la está pasando.

“Cuando quieran ayudar a alguien, ayuden, fock..g hagan algo, no digan ‘avísame si focki..g necesitas algo’, porque a veces esa persona no puede ni siquiera avisar; ‘aquí estoy para ti’, de que ver..g me sirve eso, estás, haz algo, toma responsabilidad... ‘avísame si necesitas un préstamo’, no mam..s no puedo pensar, no sé si hay súper en mi casa, no sé si se pagó la luz, yo podría ser millonaria de la cantidad de personas que me dicen ‘estoy orando por ti’, millonaria de la cantidad de personas que me dicen ‘avísame si necesitas algo’, ‘aquí estoy para ti’, y me mandan flores, yo no necesito eso...”, detalló Estefana.

En el video que compartió, el cual deja ver su frustración, actualizó de su estado de salud, afirmando que le desinflamaron el tumor que tiene en la cabeza, ya puede caminar, pero ahora no puede pensar.

“No puedo ser una put... persona normal, tengo trastorno obsesivo compulsivo, atracones compulsivos, no puedo parar de comer hasta que vomito porque no me cabe más comida en el estómago, tengo cambios de humor y no puedo pensar, estoy drogada todo el tiempo y tengo todos los efectos secundarios de los antiepilépticos y los esteroides”, expresa la artista, a quien la vida le ha puesto las más duras prueba: cáncer, pérdida de sus dos padres, una trombosis y un tumor en el cerebro.

