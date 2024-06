Estefana Ruiz expresa que su hija la hizo llorar

Estefana Ruiz detalló que su hija la hizo llorar al pedirle que le comprara lienzos para ella pintarlos y venderlos, de esta manera la ayudaría a pagar las cuentas del hogar.

La artista panameña, que hace poco enfrentó un nuevo reto en su vida después de realizarse una radiocirugía y quedar con la pierna derecha inmóvil por unos días, expresó que ningún niño merece vivir preocupado por la situación económica que se vive en el hogar, en su caso ella no habla con su hija si tiene o no problemas económicos, pero la sorprendió con su petición.

“Me hizo llorar tanto, se me hizo raro porque no es que yo hable con ella de nuestra situación económica actual, y creo que ningún niño debería vivir preocupado por la economía de un hogar... en fin, solo me hizo un gran regalo ser su mamá”, compartió la panameña radicada en México.

