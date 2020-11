Exnovio de La Tepesita si defiende

La moneda siempre tiene dos caras, y después de que Doralis Mela revelara en su cuenta de Instagram que su novio, José Alejandro Castillo, la quemó, engañó y le fue infiel, este decidió salir en su defensa y limpiar su nombre.

Según detalló, pensó en dar su versión, porque no acostumbra dar su vida privada al público, pero lo hizo para desenmascarar a Doralis, de quien dice que no es la persona que muchos piensan.

José Alejandro manifestó que Doralis le fue infiel no solo una vez, sino varias, y la primera que descubrió fue en el 2015 después de que participó en Calle 7 VIP. “Ella me fue infiel con su exnovio, no una vez, sino varias veces, en ese entonces, nosotros empezamos una relación en el 2013, no voy a decir que fue mala porque fue buena... yo estaba enamorado, estaba vendado, completamente un ciego, yo cometí ese error, y no solamente esa vez, sino muchas veces, porqué, porque ella me rogó, me rogó para que volvierámos, yo de estúpido volví, regresé con ella, hablamos las cosas, y yo jamás publiqué nada de ella, siempre le di su lugar y la respeté...”d, afirma Castillo en su video.

Comentó que Doralis le fue infiel por tres años consecutivos, y tiene prueba de ello. La relación ya era tóxica, y él no quería estar ahí, acepta que al caer la pandemia pasó unos días con ella. “Recibí maltratos físicos, maltratos o daños a la propiedad ajena, en los siete años ella me reventaba celulares, laptos, iPad, tengo la pruebas de eso, tengo la prueba de que fui agredido físicamente, tengo una cicatriz en una ceja, tres cicatrices en la parte de atrás de la cabeza, en el 2013 que empezamos a vivir juntos en la 12 de Octubre, muchas veces en esa casa me hizo maltrato físico con tacones abriéndome la cabeza... yo enamorado, mis padres, mis amigos me decían que me estaba alejando que estaba en una relación tóxica”, siguió narrando Castillo aceptando que fue un estúpido y tonto que aguantó esa situación.

Dejó claro que él nunca le fue infiel, y que la presentadora de A lo Panameño subió ese post porque lo había amenazado de que sino volvía lo expondría en las redes, y fue así como lo hizo, pero después de que José Alejandro dio su versión, Doralis borró la publicación que hizo en redes en donde muchos seguidores la felicitaron por ser valiente y dar la cara a su problema.