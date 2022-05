Fanática le confiesa a Sech que ‘42’ le salvó la vida

Sech quiso sorprender a sus fanáticos al compartir su número de teléfono para hablar directamente con ellos, pero el sorprendido fue él.

El Peluche quedó sorprendido cuando habló con una chica que le expresó su admiración, cariño y le confesó que su disco “42” le salvó la vida.

“Loco yo te admiro demasiado... yo dije papá Dios que coja el teléfono, y mira, todavía estoy temblando... ‘42’ me salvó la vida loco, yo estaba en la depresión más grande de mi vida y ‘42’ me salvó la vida”, expresó la fanática de Sech, y este al escuchar que su disco le salvó la vida a esta persona, quedó sorprendido, que solo dijo “wao”.

Dar su número para hablar con sus fanáticos fue una locura total, y no es primera vez que el intérprete de “Otro trago” da su número para que lo llamen, por lo que ofreció disculpas a quienes no les pudo contestar.

"Mi gente discúlpenme porque no les he podido contestar a todos, se me ha hecho difícil. Pero estoy activo, agradecido con todos ustedes, por el apoyo que me brindan cada día; a veces uno siente como bajones, cosas como ser humano, pero ustedes siempre me suben el ánimo, estoy trabajando en el álbum, casi terminándolo... siempre agradecido con ustedes", manifestó el artista.

