Fergie le da palo a los 'haters'; le dijeron que estaba usada

La conocida exhermanita y expareja de Yemil, Fergie Vergara, formó tremendo despelote en redes sociales, esto luego que la cuestionaran por su cantidad de escándalos amorosos, además, que es mamá.

Para ponerlos en contexto, todo se generó tras la publicación de ella misma que decía, "situación financiera navideña:- Tu regalo soy yo". Acto seguido alguien dijo: "tas muy usada, paso".

Solo ese sencillo comentario fomentó la vaina en redes y de una gran cantidad de personas comenzó a defenderla. Al mismo tiempo le decían pájaro a la persona que la ofendión, sin embargo, otro grupo no tuvo contemplación y le dio palo por hacer llorar a Rommelito y salir con el Maleante Caro.

Como era de esperarse, ella respondió a los "haters". "El que piensa y cree que me ofende, diciéndome que salí con Yemil, que esto y lo otro; se leen tan bajos e ignorantes. Yemil, para mí no es una ofensa, es alguien qué pasó por mi vida y chill. A mí rara vez algo me ofende, porque soy una bad bitch, girl de lo' 90 fren

Recalca: "Sí, yo a las 32 años y con dos hijos, no debo estar usada, “usada” sexualmente; entonces todas las chicas con las que salen los hombres hoy en día, son virgenes? Y yo por estar “usada” no puedo disfrutar del sexo. Me siento confusa en estos momentos honestamente".

Según Fegie, ahora le han llovido más solicitudes en sus redes y no tiene quejas de nada.

Situación financiera navideña:

- Tu regalo soy yo — Fergie Vergara (@FergieVergara) December 5, 2022

El que piensa y cree que me ofende, diciéndome que salí con Yemil, que esto y lo otro; se leen tan bajos e ignorantes. Yemil, para mí no es una ofensa, es alguien qué pasó por mi vida y chill. A mí rara vez algo me ofende, porque soy una bad bitch, girl de lo' 90 fren — Fergie Vergara (@FergieVergara) December 6, 2022

Ahora tengo más pretendientes que antes, me di a la tarea de revisar los Dm’s de IG y señores nada mal la gente que me escribe, ingenieros, abogados, doctores. Mensajes bonitos y propuestas decentes de gente pensante y razonable. Raro eIrónico no? — Fergie Vergara (@FergieVergara) December 6, 2022

