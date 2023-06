The Flash y Elementos son fracasos en el cine y no valen la pena

Luego de tantan polémica con el actor Ezra Miller, The Flash llegó a los cines de prácticamente todo el mundo, pero no de la mejor manera. A pesar de buenos comentarios que pavimentaron el camino para un debut sólido en taquilla, la cinta se ha convertido en el último clavo del ataúd que ahora encierra al Universo Cinematográfico de DC.

En Estados Unidos y Canadá, la cinta protagonizada por Ezra Miller llegó a más de 4 mil 200 cines, y con resultados espantosos. Sus $55.7 millones de dólares (MDD) de viernes a domingo se encuentran lejos incluso de las expectativas más pesimistas ($70-75 MDD). Peor aún: representan un 20% menos que lo recaudado por Black Adam en octubre pasado.

La situación es tan mala, que Linterna verde debutó con apenas $2 millones menos en junio de 2011. Y si se hacen los cálculos inflacionarios correspondientes, el héroe encarnado por Ryan Reynolds vendió muchos más boletos que The Flash. ¡Ouch!

De nada sirvió que James Gunn, Tom Cruise, Stephen King y decenas de influencers vendieran esta cinta como todo un logro.

El público demostró, si aún había dudas, que lejos de The Batman y Joker, no tiene interés por lo que haga DC en la pantalla grande. Desafortunadamente, el boca a boca tampoco se hará presente en el futuro en taquilla de The Flash. Su espantosa B en CinemaScore (a la par de Batman vs Superman y Ant-Man and The Wasp: Quantumania) indica que ni siquiera la audiencia disfrutó del filme.

A nivel mundial las cosas fueron aún peores: 78 mercados internacionales aportaron $75 millones , por debajo de los $85-95 millones que esperaba el estudio. El acumulado mundial asciende a apenas $130 MDD. China ($13.8 MDD) fue su mejor territorio fuera de Estados Unidos, pero incluso con la buena recepción del público no se espera un gran recorrido. En México abrió con $149.3 millones de pesos, por debajo de Quantumania, y lejos de Batman vs Superman, The Batman o incluso Liga de la Justicia. Reino Unido ($5.3 MDD), Corea del Sur ($3.8 MDD) y Brasil ($3.5 MDD) completan el top 5 mundial.

A la larga, parece que The Flash terminará su recorrido en taquilla con menos de $350 millones a nivel mundial, muy por debajo de Black Adam y la primera ¡Shazam!

Elementos también llegó a más de 4 mil pantallas, pero de nada sirvió, pues apenas recaudó $29.5 millones en su primer fin de semana.

Esos datos le bastaron para ser el estreno más bajo en toda la historia de Pixar. Al parecer, tanto estreno directo a Disney Plus durante la pandemia llegó a dañar las animaciones del estudio. Cintas que antes se consideraban eventos hoy ni siquiera debutan en primer lugar.

Fuera de Estados Unidos, Elementos apenas llegó a 17 países, todo con tal de no competir con The Flash. Desafortunadamente, los datos no indican que estemos frente a un éxito. Sus $15 millones sirvieron para un debut mundial de apenas $44.5 millones . Y aunque tiene muchos territorios en la mira para el próximo fin de semana (México, por ejemplo), tampoco se espera que repunte o logre cifras destacadas. Tampoco ayuda su presupuesto de $200 millones (el doble de Spider-Man: A través del Spider-Verso), pues se va a quedar muy lejos de obtener algún tipo de ganancia.

A estas alturas, todo indica que The Flash y Elementos se unirán a la ya inaugurada lista de fracasos veraniegos.

