Flex: 'Nunca mencioné a nadie... no quiero crear polémica’

El cantante panameño Félix Danilo Gómez, conocido como Flex, salió a tirar agua al fuego que encendió, tras decir “que su música no sonaba en Panamá por ser demasiado comercial y que acá solo escuchaban chacalerías sin sentido o con poca letra”, lo que causó ronchas en algunos.

“No soy de los artistas tendencias aquí en Panamá, la música que se escucha en Panamá es muy calle, es muy gueto, es muy nacional, al punto de que lo que yo hago es demasiado internacional para que suene en la radio... yo todo lo que hago es para afuera, internacional... no sueño en radios locales, te puedo mencionar una o dos radios que pueden que toque alguna canción”, fueron las declaraciones, que dio Flex a un medio peruano, las cuales provocaron todo tipo de comentarios.

Entre esos comentarios estaba el del productor de El Boza, Faster, quien dijo que Flex estaba equivocado al completo “No tienes la razón. Yo vengo luchando con Boza desde hace años por darle un camino a su música y hoy puedo decir que 'Hecha pa' mi' o 'Ella' no, son músicas guetto”.

Por lo que el artista, la noche del miércoles decidió aclarar algunos puntos en un “Live” en su cuenta de Instagram.

"Ayer se fomentó un revulú por video que fue una entrevista en Perú. Tergiversaron todo, siempre he sido una persona muy positiva y objetiva. Muchas personas apoyaron lo que estaba diciendo. Lo que digo no es para todas las emisoras en Panamá, por eso lo dije a nivel nacional. El que apoya no tiene que sentirse ofuscado. Agradecido con todos los medios. Dije la verdad, lastimosamente es así y suena esa música. Me preguntaron de eso y simplemente opiné del tema. Saltaron productores y nunca mencioné a nadie. Siempre respeto ese espacio y no quiero crear polémica", sentenció Flex.

Aclaró que "no son todos los DJ, no son todos los programadores, lo que estoy diciendo es a nivel nacional. Salieron dos que tres para soltar esa rabia, ese dolor. Lo que yo hago es música, son 24 años haciendo música, es mi línea musical, no tengo que hacer otra cosa para pegarme. En 24 años no he cambiado mi línea musical y le doy gracias a Dios por eso. Gracias a todos los que me apoyan con el álbum nuevo y los que me siguen apoyando con el lanzamiento”.