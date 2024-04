Gracie Bon sobre Drake: "Yo no estoy para ser la mujer de nadie"

La ingeniera del amor Gracie Bon aseguró que no le interesa tener nada con Drake, porque desea ser conocida por ella misma y no por un macho con plata.

Ella dijo que al estar con el famoso cantante, dejaría de hacer lo que le gusta y no quiere estar como un accesorio.

Relata que la última vez que hablaron fue en el mes de febrero en Nueva York.

Aunque no cuestiona el estilo de vida de Drake, por el momento no es lo que está buscando. "Yo no estoy para ser la mujer de nadie", indica.

También habló de otros artista que ha conocido entre ellos Reik y las constantes críticas que le hacen por su figura.

