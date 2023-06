Hamilton le mete mano a Shakira. Dicen que ese huevo quiere sal

La cantante colombiana Shakira se volvió tendencia ayer domingo en la Fórmula 1, esto luego de su aparición en el Gran Premio de Miami. Ella regresó a los circuitos, y lo hizo en el Gran Premio de España, que se celebró Barcelona.

Su presencia en el circuito de Montmeló fue aún más noticiosa porque se le vio en el palco de Mercedes, además, según los fanáticos, es un nuevo guiño al británico Lewis Hamilton, con quien se le vio en Miami departir en un restaurante y en un yate.

Shakira tuvo encuentro postcarrera con el piloto. En redes sociales circula una foto en la que se ve a la colombiana en una cena junto a Hamilton, imagen que ha despertado todo tipo de comentarios y sacude las redes sociales.

Lewis with Shakira and friends at a restaurant tonight#SpanishGP pic.twitter.com/p4me8mjjgB