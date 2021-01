Hater crea cuenta falsa para insultar a hijo de Neka

Las personalidades de la farándula local están expuestas a recibir comentarios y críticas negativas, es entendible que no son moneditas de oro para caerles bien a todo el mundo, pero lo que sí no es aceptable es que se metan o insulten a sus hijos.

Neka Prila expuso en su cuenta de Instagram una persona que, al parecer, creó un perfil falso en dicha red social para dejarle un mensaje halagando su belleza, pero atacando a su hijo. El perfil tenía cero seguidores y publicaciones, bajo el nombre Stuar Jonson.

Muy sutil, la exguerrera se tomó el tiempo para dejarle un mensaje a esta persona, expresando que lo que más le preocupa es la clase de persona que es como ser humano, que se toma el tiempo para crear una cuenta falsa, mandarle un mensaje privado con este tipo de mensaje atacando a un bebé.

“Puede ser que para tus ojos y de muchos más no sea de su agrado, pero para mi, después de tenerlo nueve dentro y escuchar su primer llanto, es lo más hermoso que me puede haber dado la vida, es una parte de mi y nunca me dejarán de brillar los ojos al verlo. Cada uno es libre de tener una opinión, pero cuando son para tratar de hacer daño o despreciar, uno se tiene que autovalorar como ser humano y pensar hacia dónde está yendo o cuál es su propósito en esta vida”, expresó Neka.

Además compartió una foto de su pequeño y dejó claro que al final lo que le importa es que su bebé tenga salud, esté lleno de valores y sea un niño de bien, inteligente y feliz.

Sin duda, este tipo de personas, que se meten en redes para insultar o criticar a un menor de edad, son repudiados por los cibernautas y tratados como ignorantes sin valores.

Es por esta y algunas otras razones que a las personalidades del Chollywood no les gusta compartir fotos de sus hijos en redes, porque ellos pueden soportar insultos de los haters, aunque no tendrían razón alguna para hacerlo porque el respeto debe ser mutuo, pero lo que si no perdonan o toleran es que se metan con sus pequeños. Neka lo trató suave, usó su inteligencia y no se bajó al nivel de ignorancia del hater.