‘Hater’ lo cataloga de ‘mal padre’

A el presentador y excompetidor de Calle 7, Daniel Domínguez, una seguidora lo catalogó como “mal padre” y dijo que tenía preferencia por una de sus hijas.

“Daniel no entiendo por qué solo presume a Emily y a la otra niña no, parece que solo quieres a una y a la otra no y eso está muy mal”, fue el comentario de la “hater”.

A lo Daniel le respondió: “Cuando la gente critica, y ni siquiera presta atención a lo que critican” en una historia de Instagram junto a una foto con su hija.

No es la primera vez que al famoso le hacen estos comentarios, desde la separación con la madre de Daniela, esto, ha sido el pan de cada día, solo hay que ver los comentarios en su red social Instagram, donde se puede ver fotos cuando comparten con sus hijas.

