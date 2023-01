¿Hubo fraude? Aseguran que la Miss USA no debía ni concursar

Tras dos días después de elegir a R’Bonney Nola Gabriel como la nueva Miss Universo Miss Universo, muchas personas han salido a decir que la eliminación de la colombiana María Fernanda Aristizábal y el desempeño de la venezolana Amanda Dudamel, fueron superiores y la actual dueña está haciendo trampa.

Además de los mensajes de felicitación, la nueva reina recibió mensajes de muchos detractores, que estuvieron en desacuerdo con el veredicto.

Esto se da luego que salieran a relucir un escándalo que se dio con la escogencia de la Miss USA meses atrás.



Al parecer, poco después de la elección de R’Bonney Nola Gabriel como representante de USA en Miss Universo, Heather Lee O’Keefe, candidata del estado de Montana, alarmó a los seguidores del concurso al asegurar que los encargados del certamen ‘arreglaron’ el resultado final para elegir a la Miss Texas.



“Desde antes ya sospechábamos quién ganaría. Estábamos allí como marionetas para continuar con el espectáculo. Lo único que sé es que hubo un favoritismo claro y convincente hacia ella antes y durante la competencia. Ella recibió más recursos que nosotras. Esa es la raíz del problema. Pero creo que todos los hechos apuntan al hecho de que ella recibió un trato preferencial”, dijo al medio DailyMail.

Internautas continúan acusando de fraude al concurso mundial, y no dejan de apoyar a Miss Venezuela, Amanda Dudamel, que no obtuvo el premio mayor, aunque era una de las favoritas.

The Miss USA pageant is facing accusations of being rigged. Miss Montana USA 2022 Heather Lee O'Keefe (@RealMissMTusa) first brought the issue to light and now speaks with @LelandVittert about the evidence that she says prove it.#OnBalance pic.twitter.com/1ixfFTwJrm