Impotencia y dolor

Con un dolor inmenso en el corazón han quedado miles de panameños tras darse a conocer la lamentable muerte del adolescente Juan David, por quien su madre clamó ayuda a las autoridades para buscarlo, pero tristemente fue hallado sin vida la noche del miércoles.

Celibeth Pimentel, mejor conocida como La Zambita, expresó sentir un dolor profundo por lo acontecido con el menor, pues ella tiene un hijo de la misma edad, por lo que le ruega a Dios le de consuelo y mucha fortaleza a la madre.

“Hoy siento impotencia y un dolor muy profundo por ese joven, no sé si es porque tiene la edad de mi hijo que la noticia me ha afectado tanto, o es por ver ese llanto desesperado de la madre unos días atrás en las entrevistas en donde decía que no le quisieron enseñar las cámaras... Ahora saben la incertidumbre de todas las madres que sus hijos de alguna manera viajan en el Metro, en un Uber o taxi”, expresó la locutora.

Por su parte, Franklyn Robinson afirmó que lo sucedido con el adolescente es un ejemplo del clasismo, racismo y aporofobia que se vive en Panamá, trayendo a colación cuando se perdió el Cardenal Lacunza, que se activaron todos los sistemas de seguridad, y en menos de 10 horas apareció.

“Pero al ‘hijo de la cocinera’, Juan David, de 16 años, su mamá rogó, suplicó y le dijeron ‘lleva un proceso’, y apareció muerto 12 días después...”, manifestó Robinson, preguntando, además, ¿por qué la vida de Lacunza valía más que la de Juan David, con discapacidad auditiva?.

Juan Pablo Barceló también se refirió al tema, asegurando que a veces no entiende al Ministerio Público y a la Policía, que le meten ímpetu y corazón a algunos casos y a otros no.

“Sabes qué es lo que me da tristeza en este caso, que la madre imploró a las autoridades, Ministerio Público, policía, ‘mi hijo está en peligro, yo conozco a mi hijo... y no le metieron el mismo ímpetu y las mismas ganas que sí le metieron hace unos meses cuando hubo una ola de asaltos... En el caso del muchacho, Juan David, lo dejaron morir...”, señaló Barceló.

