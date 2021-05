Ingrid De Icaza pide respeto y el pago por cumplir con su trabajo

La expresentadora de “Suelta el Wichi”, Ingrid De Ycaza, exige respeto y pide a una agencia de publicidad, con la cual trabajó, cumpla con su responsabilidad.

Y es que resulta que la famosa, dio a conocer que una agencia le adeuda, desde hace nueve meses, el pago por sus servicios, con los cuales cumplió responsablemente. Según ella, en reiteradas ocasiones le han dicho “en tal fecha te pago”, y al final todo quedó en palabras.

Publicidad

“Han pasado nueve meses, lo que dura hacer un bebé, y la agencia de publicidad a la que estoy haciendo referencia, me chifea, no me responde... se comprometen y me dicen dame hasta el viernes, dos semanas”, expresó la locutora en un “Live”.

La publicista destacó que ha actuado durante este tiempo de manera bondadosa y amable, dándole la oportunidad a la empresa, pero la misma le ha faltado a su palabra muchas veces.

NO DEJES DE LEER: Mamá de Tatiana a Yemil: ‘Quédate en tu esquina’

“A mí me enseñaron que cuando uno no tiene palabra, no tienes nada... entonces no es la plata. En nueve meses me he quedado callada, si pagas algo tarde lo haces con penalización... no es la cantidad, no es la plata, es el respeto... así mismo hay otras personas. Si me voy por la vía legal soy mala, si lo ventilo soy la mala”, sentenció.

Por otro lado, le mandó un mensaje a dicha empresa que tiene hasta final de mes para pagarle.

“Le agradezco que por la vía de la bondad empiecen a cumplir con su responsabilidad, que ya yo hice el mío. Tienen hasta el 30 de mayo, vamos a darle hasta que se cumplan los 10 meses”, manifestó.