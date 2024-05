Ingrid De Ycaza: ‘Solo quiero ver renacer a mi país’

La cantante y presentadora Ingrid De Ycaza reflexionó sobre el futuro del país tras los resultados de las elecciones celebradas el pasado 5 de mayo.

Mediante su cuenta de Instagram, la famosa manifestó en un escrito que espera mejores días para su amado Panamá y anhela ver el renacer de su país.

“Yo solo quiero ver renacer a mi país. Como madre, dejarles a nuestros hijos un mejor futuro, como ciudadana, que haya salud, educación, trabajo, seguridad, oportunidades, justicia y mano dura contra la corrupción, entre otras cosas. como empresaria, que se nos dejen de poner tantos obstáculos para mover la economía, crear negocios, plazas de empleo”, comentó.

En tanto, manifestó que como artista espera que las autoridades escogidas no se olviden de la música, el teatro, la danza, el cine y el arte “en general además del deporte son importantes y también sacan la bandera de Panamá”.

Por último, señaló que ella no habla de política porque no le va a nadie que no vaya a favor de que el país crezca.”

“Muchos vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ya es hora de que empecemos a remar hacia un mejor rumbo. Fuerza, fe, amor y control Panamá. Vamos a lograr levantarnos un día a la vez.”, dijo.

