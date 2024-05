Usará el apelllido de casada en las redes sociales

La expresentadora Marcela Barnes reveló a sus seguidores que utilizará su apellido de casada en sus redes sociales.

Y es que la famosa pasó de “Marze Amor” a Marze Steinlechner, con esta decisión busca honrar el amor incondicional de su esposo.

“A mi nueva vida: Con esto honro el amor incondicional de mi esposo y la calma que regala cada día. Así como la cálida bienvenida que nos ha dado nuestra nueva familia (tanto a mi como a mi niña). Es fascinante que encontramos un lugar seguro y en el que no somos más extrañas”, manifestó Marcela.

Por otro lado, destacó que antes decía que jamás usaría el apellido de otra familia, hasta que su esposo le enseñó.

“Mi esposo me enseñó algo que yo ponía en tela de juicio durante algún tiempo; me enseñó sobre el valor del matrimonio y el esmero que debes poner a una unión que deseas sea para toda la vida. Aquí aprendí cosas que no sabía y cambio por completo mi punto de vista”, añadió.

La panameña y su hija viven en Alemania.

