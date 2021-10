Isabel II rechaza el premio "Anciana del año" porque no se siente vieja

A sus 95 años, la reina Isabel II ha rechazado, "educada, pero firmemente", ser distinguida con el galardón "Oldie of the year" ("Anciana del año") porque no se siente vieja.

"Una solo es tan vieja como se sienta", ha declarado la soberana británica.



Su secretario privado, Tom Laing-Baker, comunicó por carta a la revista que entrega el premio, "The Oldie", que la monarca "no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptarlo".



Isabel II "espera que encuentren a un destinatario más adecuado", agrega la misiva, que ha sido revelada por la publicación.



Su respuesta contrasta con la que dio su esposo, el duque de Edimburgo, cuando aceptó con humor el premio en 2011, con 90 años.



"Nada mejor para la moral que ser recordado como los años pasan -cada vez más rápido-. (...) En cualquier caso es agradable que se acuerden de ti", dijo en aquella ocasión el duque, que falleció el pasado abril a los 99 años.



Isabel II, nacida el 21 de abril de 1926, es la soberana más longeva de la historia británica y celebrará el próximo año su Jubileo de Platino, con el que celebrará sus 70 años en el trono.



A pesar de su avanzada edad, la jefa de Estado continúa cumpliendo diariamente con sus compromisos oficiales. Este martes mantuvo dos audiencias por videoconferencia desde su residencia del Castillo de Windsor, con el embajador japonés en el Reino Unido, Hajime Hayashi, y con el de la Unión Europea (UE), Joao Vale de Almeida.



Más tarde, ejercerá de anfitriona en una recepción para líderes empresariales que han asistido a la Cumbre Global de Inversiones en Londres.



El premio "Anciana del año" se ha entregado durante 29 años a personas de avanzada edad que han hecho contribuciones destacables a la sociedad.



Anteriores ganadores incluyen al ex primer ministro conservador británico John Major, el artista inglés David Hockney y la actriz británicoestadounidense Olivia de Havilland.