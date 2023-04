Italian Somalí estrena ‘Noche de gala’

El artista del género urbano Italian Somalí lanzó el martes su tema “Noche de gala” junto a Robi Guid.

La canción, que está dirigida por Tropa Filmns y producida por LH Daproduzza, está disponible en todas plataformas digitales.

Publicidad

Tras su estreno, la pieza suma más de 15,445 visitas en la plataforma de YouTube.

LEE TAMBIÉN: Le encantaría volver a Calle 7

“Noche de gala, mientras el marido de ella está tirando balas, ese problema también la fue volviendo mala, no me compares con tu novio. Un número raro a mí me anda llamando, es el loquito de tu novio que me está amenazando”, reza parte de la letra de la canción.

Hace un mes el artista lanzó el tema “FKN Manía” junto a BCA, TOT y la Mole Music.

Contenido Premium: 0