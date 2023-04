Le encantaría volver a Calle 7

A Lissette Jurado le encantaría regresar al programa Calle 7, pero dejó claro a sus seguidores que eso ya no depende de ella.

Y es que Jurado comentó ayer que recibe muchos mensajes de sus fanáticos, los cuales le preguntan cuándo regresará al programa de Telemetro, por lo que se tomó su tiempo para responderles.

Mediante un video que recoge algunos momentos en el campo de batalla, y un pequeño texto, mencionó que a ella le gustaría volver a competir, pero le corresponde a la producción decidir.

“Les hago llegar esta respuesta a todos esos mensajes que me llegan día por día y les digo que ojalá pudiera yo decirles que si vuelvo pronto a @calle7panama pero No!. No depende de mí ahorita, sino de la producción, porque yo estaría en estos momentos de mi vida encantada de volvernos a reencontrar con todos”, destacó la primera tetracampeona C7 internacional.

También agradeció a todos sus fanáticos el apoyo que le han brindado.

“A través del amor y cariño que les tengo, hago llegar este presente videito a cada uno de ustedes, recordando uno de los momentos más emblemáticos de mi vida y agradeciendo siempre por el aprecio, el valor y cariño hacia mi persona”, señaló Jurado.

