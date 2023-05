James Gunn extrañará a los Guardianes de la Galaxia

Mañana jueves 4 de mayo estrena Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la última película de la franquicia dirigida por James Gunn, quien admitió que la parte más triste para él es que va a extrañar a los personajes.

Durante la conferencia de prensa global, el reconocido director dijo que realmente ama a estos personajes, sobre todo, porque los actores que les interpretan son gente realmente positiva, compasiva, cariñosa, amable, y "ha crecido increíblemente" cerca de estas personas, lo que permitió que hacer las películas fuera una experiencia mucho más agradable.

"Los amo a todos. Creo que hay algunos por los que tengo un cariño especial, especialmente Rocket. Y sí, es la parte más triste de todo esto. Voy a ver a toda esta gente de nuevo, son todos amigos míos, pero no voy a ver al personaje, no voy a escribir los personajes de nuevo, al menos no en un futuro próximo. Eso es una verdadera tristeza", expresó.

El director recordó cómo hace doce (12) años creó la película: "sentí que estábamos haciendo algo diferente, sentí que el mundo necesitaba una fantasía espacial diferente a las que habíamos visto antes; por lo tanto, me sorprendió muy gratamente cuando mis mayores esperanzas se hicieron realidad, pero creo que en términos de la historia que estábamos contando en las tres películas, creo que, yo tenía una especie de sentido de cómo iba a ir desde el principio".

El productor, Kevin Feige, consideró que la trilogía de Guardianes representa "algo único dentro del panteón del Universo cinematográfico de Marvel, de lo que está "muy orgulloso".

Sinopsis

En la última versión de Marvel Studios, la querida banda de Guardianes se instala en Knowhere, pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.

La película está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova.

James Gunn es el escritor y director. Kevin Feige produce con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith y Simon Hatt como productores ejecutivos.

