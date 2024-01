Jamie, de '50 sombras de Grey', sufrió posible ataque cardíaco

El famoso actor Jamie Dornan recordado por su papel de las "50 Sombras de Grey", tuvo que ser hospitalizado de urgencia con síntomas de un ataque cardíaco

Un amigo del actor reveló en un podcast que tuvieron que ser trasladados al hospital mientras hacían una ruta de senderismo en Portugal.

En un viaje de ocio a Portugal, el actor Jamie Dornan sufrió una mala experiencia que le llevó a pensar que estaba sufriendo un ataque cardíaco.

Durante una ruta junto a un amigo, el actor protagonista de El turista y su compañero comenzaron a sufrir unos síntomas parecidos a los de un ataque al corazón. De hecho, ambos tuvieron que ser hospitalizado de urgencia por esta razón.

Según Smart, el compañero de excursión de Dornan, el incidente ocurrió el año pasado en Portugal. En un episodio del podcast The Good, the Bad and the Unexpected de la BBC, Smart contó que ambos llegaron a pensar que habían bebido demasiado la noche anterior.

Sin embargo, pronto empezaron a tener síntomas un tanto extraños que acabaron siendo muy preocupantes. Apenas un día después de sus vacaciones, Smart reveló que empezó a sentir un "hormigueo en la mano izquierda y un cosquilleo en el brazo izquierdo" que le hicieron pensar que era "la señal del inicio de un ataque cardíaco".

"Soy una persona bastante sana, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que te vas a convencer de que estás sufriendo uno", dijo Gordon Smart, que recordó cómo después de que viniera la ambulancia a por él, Dornan comenzó a tener los mismos síntomas.

"Jamie dijo: 'Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció'”, contaba Smart, que explicó cómo tuvieron que llevarse también a su amigo.

Sin embargo, cuando llegaron al hospital, los médicos determinaron que habían estado expuestos a las orugas procesionarias, porque los campos de golf de la zona estaban plagados de ellas y que estaban "matando a los perros de la gente y provocando ataques cardíacos a hombres de 40 años".

Una vez pasó el susto, el personal inmediatamente comenzó a adular a Jamie Dornan. "Cuando salió del hospital, los paramédicos le pidieron una selfie”, reveló el compañero de Dornan, Smart. "Que es justo lo que necesitas cuando te sacan de la habitación de un hospital".

