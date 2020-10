Jane Fonda renuncia al sexo y asegura que está muy vieja para eso

La actriz de 82 años, Jane Fonda tiene 82 años, confesó en una recientemente entrevista que concedió en el show de Ellen DeGeneres, que está muy vieja para tener sexo.

La diva fue consultada sobre si sigue teniendo vida sexual activa, algo que negó rotundamente por no tener mucho tiempo para eso.

El viernes la presentadora invitada Tiffany Haddish le preguntó: “Necesito saberlo porque te ves tan bien, ¿sigues teniendo sexo? ¿Estás teniendo sexo loco?”. Sin poder aguantar las ganas de reírse Jane Fonda contestó: “No, no, cero. No tengo tiempo. Soy vieja y he tenido mucho. No lo necesito ahora porque estoy demasiado ocupada!”.

La protagonista de “Grace & Frankie” también recordó un comentario que le hizo uno de sus exmaridos respecto a su vida sexual. “Mi ex marido favorito, Ted Turner, siempre decía, si esperas demasiado, crece”.

Pero eso no fue todo ya que Jane Fonda reveló que realmente no está muy interesada en regresar a los hábitos íntimos. “No podría volver a tener relaciones sexuales aunque quisiera”, recalcó.

Hace poco la actriz habló con The New York Times sobre el tiempo que pasó con distintos actores de Hollywood como Marlon Brando y Marvin Gaye. Consultada sobre su experiencia con el primero, con quien protagonizó el drama de 1966 The Chase, Fonda admitió que fue “decepcionante”.