Japa afirma que la vaina ta' dura otra vez y los artistas se comen un cable

El cantante Japanese se pronunció en nombre de muchos artistas del patio para reclamar empleo otra vez, esto debido a la cancelación de muchas actividades por el aumento de los casos de covi19.

"Miren hasta donde hemos llegado con el desempleo. Los artistas no tienen evento, todo esta cerrado. La situación está dura nuevamente", dijo.

El artista que no tiene pepitas en la lengua para decir lo que piensa, afirma que esto es insostenible y nuevamente ha aumentado la delincuencia en Panamá por la falta de trabajo.

Incluso, al ser consultado sobre esta situación, se refirió a un hecho que se dio en Capira en que fueron asaltados unas personas.

"Buenos días mi intención no es molestarlos ni interrupirlos, pongan todas sus prendas, su dinero donde pueda verlos. Recuerden que hoy el seguro no tiene medicina,un tiro en un pie es serie, recuerden que las funerarias hay pocos autos, recuerda que los cementerios están llenos y después el calentón. Entreguen todas su pertenencias y señoes sus quincenas, lamentablemente no hay empleo", relató.

Japanese advirtió que esto no solo jode a los artistas urbanos, también afecta muchas personas en general debido a que no tienen ningún tipo de ayuda.