Jazzy a Kafu: 'Eres una leyenda y estoy feliz de entrevistarte'

La influencer Jazzy aprovechó su visita a Panamá para entrevistar al artista panameño Kafu Banton, a quien le preguntó sobre el debate del origen del reggae en español, habló de lo qué le gusta de Colón y de cómo ha sido su vida.

La famosa, quien radica en Estados Unidos, pero no olvida sus raíces panameñas, compartió lo que ha vivido en su estadía, entre ellos, su entrevista al interpréte de "Vamos pa' la playa".

¿Cuáles fueron algunos de los cambios más grandes que ves al compararte a ti mismo y a tu generación con la nueva generación de artistas, tanto en Panamá como en otros países? fue la primera pregunta que le realizó la pequeña a Kafu , a lo que él le respondió: "Yo creo que la comparación es inmensa, porque en los tiempos que empecé eran diferentes (96), había que esforzarse mucho más de lo que se hace hoy, porque había que hacer audiciones, visitar mucha gente. Hoy es mucho más fácil, los artistas tiene muchas herramientas que no existían en aquel entonces (YouTube, Spotify, etc), donde pueden exponer su música, lo que nosotros no tuvimos".

Por otro lado, destacó que hoy en día cualquiera se graba y hace música.

Una pregunta obligada de Jazzy hacia Kafu fue sobre el gran debate del origen del reggaetón: "Es un debate que nunca va a parar, que siempre sale, pero la verdadera historia es que empezó en Panamá, aquí en Colón, justamente. Aquí fue el primer lugar donde un artista en español graba un disco en reggae y ese artista se llama Super Nandi, mucha gente no lo conoce porque no fue muy famoso en ese entonces".

Añadió: "Cuando los antillanos vinieron aquí a la construcción del Canal de Panamá y al Ferrocarril, trajeron su cultura, por eso dejaron el calipso, reggae, soca y por eso tenemos la influencia del caribe".

En tanto, Kafu recordó sus experiencias que lo llevaron al lugar donde está "No fue fácil, pero con trabajo y perseverancia lo logré"; así como sus mejores colaboraciones, entre las que destacan la de Tego Calderón, Daddy Yankee.

El colonense mencionó que le gustaría que lo reconocieran por lo que es y lo que fue "me siento orgulloso de lo que he hecho, independientemente, con las uñas y mucho amor, me enorgullece cuando voy a otros países y la gente canta mi música, creo hay un buen legado".

"Eres una leyenda y estoy feliz por la oportunidad de entrevistarte", le dijo Jazzy.

La pequeña reportera reiteró que estaba muy contenta y recordó que vivió tres años en Colón "Hay muchas memorias, la familia, comida, personas... Yo vivía en Calle 4, un lugar muy especial en mi corazón".

Por último, la influencer le dijo a Zico Alberto Garibaldi Roberts, nombre de pila de su entrevistado, que su canción favorita fue la que hizo con sus tíos Los Rakas (Raka Party).

