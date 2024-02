A Kathy Dolande le gustaría tener un corazón de piedra

Juan Pablo Dolande, mejor conocido como Juanpi, fue expuesto en la cuenta de Instagram de Foco Panamá, según la publicación, el locutor y conferencista recibió un auxilio económico de B/.8,389.24, para estudios de periodismo en la Universidad Latina; además de estar nombrano en la presidencia con un salario B/.2,000.00 como coordinador planes y programa.

Ante las reacciones y comentarios de los cibernautas, la hermana de Juanpi, Kathy Dolande, pidiendo tener un corazón de piedra para que no le afecte algunos comentarios mal intencionados.

"Me encantaría tener el corazón de piedra, para que algunos comentarios hirientes y ml intencionados NO me dolieran. Me queda la satisfacción que hay un Dios justo y bueno que todo lo pone en su lugar y en este mundo terrenal de alguna u otra forma aprenderán a tener empatía y ser más respetuosos", manifestó Kathy en sus historias de Instagram.

Para la presentadora, es "asqueroso", algunas frases o comentarios que ha visto en redes, pues las personas no saben las batallas físicas y emocionales que tienen que librar las personas con discapaidad.

"El día de hoy he visto muchas veces 'lisiados con suerte', wao, lisiado con suerte, que frase tan ASQUEROSA, nefasta. Inicio diciendo que es un término discriminatorio y va en contra de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, me quedo pensando, ¿quieren tener alguna discapacidad por un mínimo de 24 horas y saber las batallas físicas y emocionales, sobre todo emocionales que deben librar día a día?", expresó Dolande.

Afirmó que todas las personas, con y sin discapacidad merecen respeto y ser incluidos en la sociedad

