Jean-Claude Van Damme soltará su último cartucho y deja la actuación

El conocido actor Jean-Claude Van Damme confesó mediante una entrevista al medio Deadline que está listo para dejar la actuación y centrarse en su familia, afirmando que la vida pasa rápido y desea tener tiempo con las personas que lo aman.

Jean-Claude Van Damme protagonizará la película "What's My Name?" dirigida por Jeremy Zag. La cinta será producida por Tyler Thompson de Cross Creek junto con Asko Akopyan, Zag y Van Damme. El productor ejecutivo es John Soibatian. Cross Creek está financiando completamente una película que reunirá al ícono de la lucha en combates contra algunos de sus antiguos rivales en la pantalla.

Van Damme le dijo a Deadline que se sumergirá en su vida cinematográfica y personal, como lo hizo la película JCVD de 2008 , y que pondrá fin a su larga carrera como luchador de películas de acción. El guionista Nick Vallelonga , ganador de un Óscar, y Paul Sloan ( Stilleto ) escribieron el guión, basado en una historia de Van Damme.

En la película, Van Damme se interpretará a sí mismo. En coma después de un grave accidente automovilístico, se despierta con amnesia, irreconocible para todos, incluido él mismo. A través de una serie de peleas contra luchadores icónicos de su legendaria carrera, Van Damme comienza la búsqueda de su propia identidad y sentido de vida.

“Quería dejar el escenario pero con una revisión de mi carrera, comenzando con Bloodsport , en el que comencé a ser famoso”, dijo Van Damme a Deadline. “Quiero que esto sea un nuevo Bloodsport pero en un nivel superior. En la película, estoy bajando en términos de carrera, y como salgo del estreno de otra película de acción, no estoy feliz porque he estado viviendo en hoteles los últimos 30 años, lo cual es cierto. Vamos a traer elementos reales de mi vida real y lo que me pasó. Vine de Bélgica, todo el camino a Hollywood. Lo logré, fracasé, volví. Así que estoy caminando por la calle después del estreno y ¡bum! — me atropella un coche porque estoy borracho. Cuando me despierto del impacto, no sé cómo me llamo y nadie me reconoce”.

A sus 61 años todavía puede hacer esa increíble pose que mostró entre dos camiones Volvo. “Estamos obteniendo a todas las personas icónicas con las que luché y la mayoría de ellas regresan”, dijo. “Todos los peleadores de UFC crecieron viendo mis películas, y tendremos algunos de esos grandes campeones como peleadores y algunos como gerentes como Randy Couture. Tendremos una gran mezcla y las peleas tendrán una sensación real para ellos”.

“Estoy cancelando todo para ponerme en forma, y ​​después de esta película, compraré un bote pequeño”, contó. “No es un barco grande, eso no es para mí, pero quiero dar la vuelta al mundo y relajarme. Trabajo toda mi vida, vivo toda mi vida en hoteles desde hace 30 años. Todo eso se explicará en la película, cómo me alejé de mi familia. Después de esto quiero relajarme y disfrutar de mi vida y de mi familia, porque la vida pasa rápido”.