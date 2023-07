Jean Marcel le exige al MP investigar cómo Miah obtuvo a su hijo

La conocida Miah Catalina, famosa transgénero panameña, nuevamente ha generado controversia, esto luego que anunciara que será madre y presentar el carrito en el que lleva al bebé.

LEE TAMBIÉN: ¡Sobreexcitado! Depp aparece inconsciente tras tener un fiestón

Publicidad

Como ya sabrán este personaje de la farándula se ha vuelto conocido por tener mucha actividad en esta plataforma, además, hace poco se compró un carro y luego un apartamento de todas las ganancias.

"Soy una mujer trans, por ende no pariré, no puedo llevar en mi vientre una criatura pues nací biológicamente varón. Para procrear un bebé, no solo se necesesita un óvulo.Mil gracias a toos los que están escribiendo sus mensajes. Aquí tienen lo que me había estado guardando por tantos meses. Gracias vida, después de tantos intentos lo he logrado", dijo.

Aunque todos la han felicitado el conocido precandidato político Jean Marcel Chéry cuestionó el hecho que pueda ser mandre y cómo hizo para lograrlo.

"La maternidad subrogada no está permitida en Panamá. Si este joven tiene un niño, el @pgn_panama debe iniciar una investigación para determinar el origen de esta situación. Es suficiente con esta noticia y esta comentario (notitia criminis) para que el Ministerio Público comience una investigación por la posible comisión de un delito", dijo.

Contenido Premium: 0