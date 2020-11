Jennifer López se roba las miradas y recibe el premio “People’s Icon 2020″

Jennifer López fue premiada anoche como “People’s Icon” del 2020 en los premios “E! People’s Choice Awards”, que tienen la particularidad que los ganadores son escogidos por votación popular.

Este fue uno de los galardones más importantes de la noche, razón por la cual antes de recibirlo, le hicieron un pequeño homenaje mostrando unos mensajes grabado de varias colegas suyas como Renée Zellweger y Nicole Kidman, así como sus hijos Emme y Maximilian.

En un mensaje muy emotivo, la actriz de raíces puertorriqueñas agradeció el reconocimiento y expuso lo que representaba para ella. “Este año fue el gran nivelador. Nos enseño qué importaba y qué no. Pero para mí, reforzó lo que importaba más: la gente”, indicó la cantante, mientras se veía en pantalla la imagen de sus dos hijos escuchando el mensaje.

“Me he dado cuenta de que eso es lo que yo busco en todo lo que hago. Llegar a la gente, tocar a las personas. Y eso es algo que todos buscamos para sentirnos que no estamos solos en esLa diva del Bronx terminó su discurso hablando en español con un mensaje a la comunidad latina. “Termino diciendo a mi gente latina, donde quiera que esté y donde quiera que yo vaya, siempre los tengo presente y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi corazón, y con todo mi amor. Gracias mi gente, los quiero mucho y recuerden: la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre”.

Los presentadores y los ganadores estuvieron en su mayoría presentes durante la ceremonia, sin embargo, no hubo público en vivo, sino que se colocaron unas pantallas gigantes a cada lado de una tarima en forma de pasarela, donde se veía el rostro de un sinnúmero de personas que estaban conectadas de manera virtual desde sus casas. La ceremonia fue animada por la cantante Demi Lovato.

Uno de los grandes ganadores de la noche fue el grupo coreano BTS, quienes se alzaron con los galardones a mejor grupo del 2020, mejor canción y vídeo por “Dynamite” y por mejor álbum del año por su “Map of the Soul: 7”.

Por su parte, Justin Bieber se llevó al mejor artista del año dejando atrás a Bad Bunny, Blake Shelton, Drake, J Balvin, Lili Baby, Dababy y el que ahora será el encargado del medio tiempo de Super Bowl, The Weeknd.

Otros premios incluyó a fue Tiffany Haddish como mejor actriz; Lin-Manuel Miranda, como mejor actor de un drama; “Hamilton” como mejor película de drama del año; Mandy Moore como mejor actriz de un drama; Sofía Vergara como la mejor actriz de comedia; Gaby Asturias, con el premio al “Influencer Latino del Año”; y “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” fue el ganador como el mejor Talk Show nocturno, entre muchos otros premios.