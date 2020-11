Luchito Williams confiesa que casi no la cuenta tras contagiarse con Covid19

El conocido presentador Luis "Luchito" Williams confesó que estuvo fuera de las pantallas por mes y medio debido a que se contagió con coronavirus al punto que casi no la cuenta.

"Oficialmente estaba peleando para sobrevivir, porque lastimosamente me contagié con Covid19. Tuve contacto con un positivo, tuve fiebre. El coronavirus me dijo, voy para encima. Mi respiración era muy corta. Al tercer día me tocó llamar una ambulancia en plena madrugada y me ponen todos los aparatos inmediatamente", dijo.

Según el presentador, manejó toda esta información con bajo perfil, porque no quería que nada de esto se hiciera público.

El médico que atendió a Luchito expresó que los niveles de oxígeno eran bajos al momento que fue atendido, además, su estado de salur era bastante complicado.

"Dormía sentado, en un momento sentía que no me entraba oxígeno a los pulmones, no pensé que iba a morir así. Estaba mal, mal, mi respiración era corta. En ese momento no piensas en el trabajo, sino echar para adelante", recalcó.