JLo se cabreó con los paparazzi y les sacó el dedo a todos

La cantante y actriz Jennifer López se cabreó con los paparazzi que la seguían y les sacó el dedo en porque la estaban fotografiando.

La empresaria de 54 años estaba junto a su esposo, el actor Ben Affleck, en un autoservicio de McDonald’s en Los Ángeles, California, cuando fueron captados por los paparazzi el viernes pasado.

Según imágenes que circulan en redes sociales, la artista se enfadó y miró directamente a las cámaras, para efectuarles un ademán grosero.

JLo se mostró sonriente y parecía feliz cuando su esposo obtuvo el pedido de comida rápida y comieron antes de salir del estacionamiento, reseñó el diario Mirror.

Ewww, McDonalds!?



Furious Jennifer Lopez flashes middle finger as she's seen makeup-free at drive-thruhttps://t.co/rWsZJ6tJd9