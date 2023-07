Joseline Pinto, víctima de violencia psicológica y física

Joseline Pinto se armó de valor y rompió el silencio para poner un alto al infierno que vivía con quien fue su pareja desde el 2020, y al que denunció por agresión física y verbal.

Mediante sus redes sociales, la exguerrera dio a conocer su situación, expresando que en el lapso de su relación permitió comportamientos inadecuados, que empezaron con una infidelidad a tan solo 9 meses de relación, la cual perdonó creyendo en las segundas oportunidades.

“La confianza no fue la misma. Aun así, el volvió actuar como un hombre bueno, hasta que empezaron las manipulaciones, el control hacia mi persona (tenía que avisar con anticipación con quién y dónde iba a salir, el comprobar que esto fuera cierto) y el hostigamiento (no podía perder la comunicación con él más de los 10 minutos porque si no empezaban las video llamadas, las cuales si no contestaba se convertían en insultos y agresiones verbales)”, confesó Joseline.

Afirmó que la relación la llevó a perder su valor e identidad como mujer, por la violencia psicológica, la llevó a buscar ayuda profesional, siendo diagnosticada con depresión y ansiedad, medicada por tener pensamientos suicidas.

“Esta persona me desmoralizó tanto al punto que perdí mi valor e identidad como mujer, ejerció violencia psicológica (me decía loca, estas enferma, no tienes donde caerte muerta, criticaba constantemente mi cuerpo, al punto de que todo esto me llevó a requerir de apoyo psicológico y psiquiátrico y fui diagnosticada con depresión, ansiedad al punto de ser medicada por llegar a tener pensamientos suicidas)”, narró la presentadora de Hecho en Panamá.

Confesó que en medio de una discusión su expareja la agredió. “Esta persona también ejerció violencia patrimonial (escondía mis pertenecías). Y físicas (me cacheteó en medio de una discusión y en otra ocasión me pateó)... Llenándome de valor decidí poner alto a esta situación e interpuse la denuncia correspondiente (la cual no es la única en su contra puesto que hay otras víctimas). Cuento con una medida de protección, la cual no se ha respetado ya que este sujeto; me sigue a todos lados, me escribe de diferentes números haciéndose pasar por amigos y familiares, me chantajea con contenido íntimo que grabó sin mi consentimiento y me lo envía por medio de un correo electrónico, utilizando el nombre de mi papá. Me ofrece dinero para estar con él, pone en riesgo mi situación laboral y la de mi madre ejerciendo amenazas, incluso se aparece en mis grabaciones, crea cuentas falsas para difamarme y las envía a diferentes medios, lo cual hoy en día me mantiene en un constante estado de alerta, pues siento que corro peligro”, sentenció Pinto.

