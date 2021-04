Josh Altman revela todos los secretos del programa 'Million Dollar Listing'

Los agentes inmobiliarios más implacables de Manhattan y Los Ángeles permitirán que la audiencia de Latinoamérica los siga mientras cierran acuerdos multimillonarios más rápido de lo que un taxi amarillo pasa por un semáforo en rojo.

Desde el 31 de marzo, E! Entertainment trajo a la región el gran estreno de las nuevas temporadas de ¨Million Dollar Listing¨ un pase exclusivo al excéntrico universo del jet-set estadounidense y sus osadas búsquedas de propiedades únicas y, sobre todo, millonarias.

En esta octava temporada de Million Dollar Listing Los Ángeles, los agentes inmobiliarios Josh Altman, Josh Flagg, James Harris y David Parnes regresan a un mercado completamente transformado por la subida vertiginosa de los precios y el inventario a un mínimo histórico.

Para esta ocasión, la presión está sobre el agente Josh Altman, quien se unió a la potencia inmobiliaria Douglas Elliman y se ha comprometido a vender "un millón de dólares en bienes raíces al día. Pero esa carga adicional no concuerda con su prometida y compañera de trabajo Heather Bilyeu, quien está ansiosa por reconstruir su relación después de cancelar la boda.

¿Cómo ha sido el negocio en esta pandemia, crees que las casas han subido, han bajado, crees que ha sido un problema la pandemia para este negocio?

Esa es una gran pregunta y por supuesto que cambia dependiendo del lugar pero debo decir que en Los Ángeles hemos tenido mucha suerte, en la pandemia cuando estábamos en confinamiento, claro que estábamos muy nerviosos sobre si nuestro negocio iba a caer por completo pero una vez salimos de eso, no solo no bajó sino que voló por el cielo, entonces tuvimos mucha suerte en Los Ángeles, el mercado es lo más alto que he visto en toda mi carrera en 20 años entonces estamos trabajando sin parar para tomar ventaja del buen mercado.

Me gustaría saber ¿cómo empezaste como anfitrión en Million Dollar Listing?

Es gracioso porque cuando llegué al negocio venía de un pasado de financiar y cambiar casas pero nunca vendiendo casas, pero luego cuando comencé a vender casas en el 2008, rápidamente atrajimos contactos que habiamos conocido, y vendimos muchas casas muy rápido, entonces nuestros nombres estuvieron en los periódicos porque le habíamos vendido, bueno ustedes saben quien es Kim Kardashian, entonces le vendimos aKim Kardashian su primera casa y entonces nuestros nombres aparecieron y recibí una llamada de Million Dollar Listing preguntándonos si estaríamos interesados de reunirnos con ellos, y en el momento, no había visto el programa, lo habia escuchado pero no lo había visto y entonces fui y me reuní con ellos e inmediatamente pensé que tenía el trabajo, estaba muy confiado y luego salí de la entrevista y habían unos 100 agentes esperando a que los entrevistaran también, entonces mi mente cambió de inmediato y pensé que no había forma de conseguir ese trabajo y eventualmente después de 6, 7 u 8 entrevistasfinalmente dijeron que les encantaría tenerme en el programa.

Josh cuéntanos un poco sobre ti detrás de cámaras.

¿Lo que no ves en televisión? Mucha gente dice que yo en televisión soy diferente al yo fuera de las cámaras, me gustaría decir que soy mucho más amigable fuera de cámara, mucha gente piensa que soy muy agresivo lo cual en los negocios algunas veces lo debes ser, el yo fuera de la televisión. Lo que es más importante para mi no solo es cerrar un montón de negocios, sino que hay una vida que debo añadir a eso pero te diré esto, me divierto mucho con todo lo que hago en bienes raíces creo que tengo el mejor trabajo del mundo y me levanto cada mañana y estoy emocionado y trabajo 24/7 porque no siento que esté trabajando, lo más emocionante del día es poder negociar como si moviera fichas de ajedrez y trato el dinero de mis clientes como si fuera el mío entonces me tomo todo muy personal.

Has mencionado un poco sobre cómo ha cambiado el mercado durante la pandemia, pero me gustaría saber ¿cómo fue grabar el programa durante la pandemia, porque no puedes estar en la casa con los posibles compradores, entonces no se puede socializar mucho o tal vez mostrarles la casa online pero no es lo mismo que estar ahí, entonces quería saber cómo cambió el grabar el programa?

Gran pregunta, el negocio entero ha cambiado, si, el mercado es alto y es bueno y la gente está vendiendo mucho inmobiliario pero la forma en la que vendemos bienes raíces ha cambiado por completo, primero hablaré del programa y luego hablaré del mercado. Con el programa teníamos que usar mascarillas la mayoría del tiempo, nos hacían pruebas cada 3 o 4 días, los clientes con los que filmábamos se hacían pruebas constantemente, entonces había mucho más para llegar a la producción, cerramos producción luego de 4 semanas de haber empezado y creo que mentalmente cuando empiezas a grabar y luego paras y luego grabas de nuevo es difícil porque cambia por completo la forma en la que filmamos el programa y creo que lo podrán ver cuando salga la temporada; en cuanto al mercado, por ejemplo, justo después de esto, tenía una muestra, saben quién es Gene Simmons de Kiss? bueno, entonces estaba vendiendo la casa de Gene Simmons y tenía un muestra para 25 corredores de bolsa, normalmente promocionaría una muestra (open house) para corredores en todas partes, ahora hay un límite de personas que podemos ingresar, debemos separarlos en 10 o 15 para que no se crucen, entonces todo es muy diferente en cuanto a eso.

Me gustaría preguntarte, si pudieras ser agente de bienes raíces en otro país, cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué?

Esa es una gran pregunta, para mi, veo muchos mercados y cuáles son compatibles con los de EEUU y de hecho lo he pensado solo en caso que no se, tenga que irme de este país por alguna razón, probablemente me iría a Australia, porque las casas y los precios son similares a los de EEUU, la arquitectura es muy parecida y vemos muchos clientes australianos que vienen a invertir en EEUU, y también hablan inglés entonces sería mucho más fácil para mi mezclarme de inmediato, ninguna falta de respeto a latinoamérica pero mi español es muy malo entonces debo de trabajar en él, pero si fuera mejor; mi papá habla español fluido pero si fuera mejor, definitivamente escogería Latinoamérica.

Esta es una pregunta rápida, estás familiarizado con Reit ETF, para inversiones de bienes raíces.

Sí, fideicomiso de inversiones de bienes raíces, si.

¿Es este un momento momento para invertir? y si sí, ¿qué sugeriría? Me refiero más a casas, almacenes, infraestructura ¿qué piensas al respecto?

Te diré esto y para cualquiera porque nos preguntan esto mucho en qué invertir o qué sugerimos, me gusta quedarme en mi camino, siento que soy de los mejores del mundo en bienes raíces residenciales, entonces para mí, me quedo en mi camino y solo invierto en bienes raíces residenciales porque es lo que conozco mejor, me gusta poder hacerlo localmente, porque me gusta ir a mis propiedades. Me gusta tener dinero rápido entonces me arriesgo un poco más de lo que debería pero la apuesta más segura sería invertir en unidades y rentarlas, lo que vemos mucho en EEUU es que muchas compañías SPAC que están llegando a varios lugares, compañías de tecnología están invirtiendo en SPACS, pero sabes que con cualquier inversión hay un riesgo y de nuevo, a mi me gusta quedarme en mi camino e invierto en bienes raíces residenciales en LA porque siento que es lo que conozco más que nadie.

Siempre muestras en redes sociales diferentes casas, las ultimas que mostraste son gigantes, mencionas que muchas personas vienen del extranjero a comprar las casas, ¿de dónde son los que más vienen? Como extranjera uno sabe que por ejemplo Beverly Hills es el lugar “cool” para vivir y que los lugares más caros son los que están cerca a la playa, entonces cuando viene alguien que es extranjero y multimillonario, donde le muestras?

Vemos mucha clientela extranjera invirtiendo en los EEUU y especialmente enLos Ángeles, si tuviera que enlistar las personas más populares que vienen del extrajero sería: lidiamos con muchos sauditas, muchos del medio oriente que vienen a invertir y tienden a invertir en Beverly Hills, mucha de mi clientela saudí, le vendo casas en Beverly Hills; muchos australianos, a ellos les encanta la playa, a donde más le vendo a los australianos es en la playa, les encanta Malibu; chinos, vemos muchos chinos y a ellos también les gusta Beverly Hills y Hollywood Hill; y también vemos muchos compradores rusos, a quienes les gusta Bel Air y Beverly Hills. Esos son probablemente las 4 nacionalidades más populares que vienen del extrajero de los que personalmente me encargo, te diré que durante la pandemia, por supuesto esto se minimizó mucho.

Queremos saber en Perú, ¿cuál es tu parte favorita de ser el anfitrión del programa? ¿podrías contarnos alguna anécdota?

Mi parte favorita del programa, sabes, el programa después de todos estos años que hemos venido haciéndolo, mi parte favorita es mostrarles a ustedes lo que viene con convertirse en un agente inmobiliario superior y con lo que lidiamos diariamente por vender de las casas más bonitas del mundo, ya ni siquiera es tanto por mi, me divierto haciéndolo porque es mi trabajo y es lo que me gusta hacer pero recibo miles de correos semanales de personas alrededor del mundo diciéndome que se convirtieron en agentes inmobiliarios por mi o que entraron al negocio o invirtieron en bienes raíces por mi, entonces todo esto me alimenta y alimenta mi alma y me hace seguir pero en respuesta hago el programa y me gusta darle a las personas un poco de lo que es este loco mundo de lo que hacemos y las negociaciones, hoy por ejemplo, voy a estar negociando alrededor de 200 millones de dólares en bienes raíces y probablemente tenga otros 1000 millones en propiedades que mi equipo y yo estamos mostrando.

En Million Dollar Listing, ¿que tanto la realidad excede la ficción?

Debo decirte que porque muchos programas de telerrealidad no son reales, las personas me preguntan esto todo el tiempo, me gustaría tener una mejor respuesta para ti pero todo es real, entonces esa es la mejor parte de nuestro programa y en mi opinión es la razón por la que ha estado al aire por más de una década, se que es difícil creer cuando estas en latinoamérica pero esta ciudad es pequeña, es mucho más pequeña de lo que te imaginas entonces yo y la gente en el programa tiende a cruzarse más en negocios de lo que ven en televisión; ayer estaba almorzando y vi al otro Josh y estaba sentado a dos mesas de mí y luego fui a mostrar una casa y uno de los británicos estaba representando la casa y tenía un cliente que la quería ver y dos semanas después recibo una llamada de alguien que quería poner su casa en venta y le encanta el programa entonces nos llamó a todos, entonces nos cruzamos más de lo que probablemente nos gustaría y por eso es que podemos tener imágenes sin parar de todos nosotros, entonces puede que digas que no hay forma que se crucen tanto pero en la realidad nos vemos mucho más por el programa, debemos de negociar entre nosotros mucho más y para nosotros lo bueno es que ahora hemos construido a los Hermanos Altman con más de 15 agentes inmobiliarios, tenemos una hermosa oficina y esta es nuestra casa y ahora tenemos un equipo de 20 y la buena noticia del programa es ellos llegan con sus cámaras y yo ya estoy haciendo lo que ellos quieren que yo haga.

El programa ha tenido tanto éxito que tiene como 350 spin offs y también han hecho algunas copias en otros canales, como tú, como parte del original, piensas que debes intensificar tu juego y que aunque están haciendo increíble debes hacerlo mejor porque hay competencia.

Me siento halagado por las copias, hemos pagado el precio para todos estos spin offs, todos estos programas y todas las horas, las peleas y las negociaciones que se han hecho en todos estos años, hemos traído este programa y otros a ser convencionales, hemos inspirados a muchas personas a convertirse en agentes inmobiliarios. Están viendo al top 4 de los agentes inmobiliarios en el mundo y aunque lo vean como competencia, en la vida real no hay competencia, ves a alguien que vende 50 millones al año contra alguien que vende casi 1000 millones al año, entonces creo que los programas son lindos y preguntabas sobre telerrealidad ahora.