Justin Bieber se gastó mil dólares en marihuana en menos de 20 minutos

El cantante Justin Bieber nuevamente llamó la atención en las redes, pero esta vez por pasarse por una tienda de cannabis de Wonderbrett en Los Ángeles, donde compró más de mil dólares en productos de marihuana

Según Page Six, el crooner de “Peaches”, apropiadamente, compró los comestibles de puré de frutas OZ de melocotón de Wonderbrett y una de todas las variedades Wonderbrett: desde Pink Picasso hasta OZ Kush, Pineapple OG, Orange Sunset, Melon OG y más.

"Estuvo allí durante 20 minutos, gastó más de $ 1,000, muy agradable, hizo muchas preguntas. Estaba muy interesado en el cannabis y lo beneficioso que es. Le encanta cómo está cambiando el estigma. ¡Y fuma porros!", dijo el cofundador y creador de Wonderbrett, Brett Feldman.

Bieber, de 27 años, habló sobre su abuso de drogas en el pasado en su serie documental “Seasons”, incluida la primera vez que fumaba marihuana.

“La primera vez que fumé hierba fue en mi patio trasero aquí, me drogué mucho”, dijo Bieber en una voz en off. “Y luego me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar marihuana, y luego comencé a fumar marihuana por un tiempo “.

Sin embargo, su relación con la marihuana se complicó cuando pasó de usarla de forma recreativa a desarrollar una dependencia de ella.

“Y luego comencé a depender mucho de eso, y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que parar”, dijo en la serie. “No creo que sea malo. Es solo que para mí, puede ser una dependencia”.

Sin embargo, Bieber también admitió haber abusado de la MDMA y los hongos, así como haber bebido lean como una forma de “escape”.

Esta compra la realizó de manera recreativa, aunque sus seguidores le piden que deje la sustancia.