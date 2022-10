Kanye se disculpó por comentarios racistas; nadie quiere saber de él

Luego de una semana de consecuencias financieras luego de hacer comentarios antisemitas en las redes sociales y en entrevistas, Kanye West rompió el silencio sobre sus palabras, así como lo que dijo sobre George Floyd y Black Lives Matter.

En un video de 16 minutos compartido por WmgLab Records en YouTube y aparentemente grabado en algún momento después de que Adidas terminara su relación comercial con West el martes pasado, el artista parece dirigirse a una multitud de paparazzi y transeúntes reunidos afuera de un edificio mientras él sale.

“Creo que Adidas sintió que porque todos se estaban juntando contra mí, tenían derecho a tomar mis diseños. Siento que Dios me está volviendo humilde en este momento”, continuó. “Porque hay dos cosas que están sucediendo. Muchas veces, cuando decía 'Soy el hombre negro más rico', era una defensa que usaba para la conversación sobre salud mental. … Lo que está sucediendo ahora mismo es que me están volviendo humilde”, dijo.

West abordó las duras críticas por su sugerencia en una entrevista de podcast reciente de que la muerte de George Floyd fue causada por el uso de fentanilo.

“Cuando surgió la idea de Black Lives Matter, nos unió como pueblo”, dijo. “Entonces, dije eso y cuestioné la muerte de George Floyd, lastimó a mi gente. Hirió a los negros. Entonces, quiero disculparme por lastimarlos porque en este momento Dios me ha mostrado por lo que está haciendo Adidas y por lo que están haciendo los medios, sé cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora. Así que te agradezco, Dios, por hacerme humilde y dejarme saber cómo se siente realmente. Porque, ¿cómo se podría humillar al hombre negro más rico que no sea hacer que no sea multimillonario frente a todos a partir de un comentario?".

El famoso habló sobre su "agotamiento" causado por la reacción al usar una gorra con el mensaje MAGA (Make America Great Again) que fue "diagnosticado erróneamente" como un trastorno de salud mental y su negativa a tomar un medicamento que, según dijo, lo dejaría "a una pastilla" de Michael Jackson o Prince.

“En un momento como este, si estuviera tomando medicamentos en este momento, entonces podrían haber cambiado una pastilla, y habría sido Michael Jackson o Prince de nuevo”, dijo West.

Manifestantes antisemitas hicieron referencia a West en carteles colocados en Los Ángeles el fin de semana pasado y en Jacksonville, Florida este fin de semana. En el video, West no se disculpó por sus comentarios antisemitas, pero pareció intentar distanciarse de cualquier “grupo de odio”.

