Karol G: "Mi ex tenía razón, encontré un hombre mejor"

Karol G dio a conocer todas las canciones que hacen parte del álbum ‘Mañana será bonito: Bichota season' y una de ellas llamó la atención por ser una indirecta bien directa a Anuel.

La cantante compartió con sus más de 64 millones de seguidores en Instagram que serán 10 los temas musicales que podrán disfrutar en esta nueva entrega y que en él además de canciones interpretadas solo por ella, estarán colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko y Dei V.

Así mismo, encontrarán canciones ya conocidas como la que le da el nombre al álbum, ‘S91’ en la que se refiere a un salmo de La Biblia, ‘Amargura’ y ‘Mi ex tenía razón’, canción que ha sido tema de conversación en los últimos días.

Según algunos internautas, esa última canción haría referencia a Anuel AA, ya que en ella se lanzarían varias indirectas a los ‘ex’ en general y otras específicas para el cantante del género urbano.

"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me encontré uno mejor," dice 'La Bichota', en la nueva canción a ritmo de regional mexicano.

En el video se le ve en medio de un lago con una banda mexicana e incluso rememora a la desaparecida cantante Selena, portando una camiseta con su imagen.

"De verdad no sé por qué carajos fue que lloré, si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné", canta Karol G.