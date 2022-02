Kathy habla de la salud mental: suelta todo aquello que te preocupe

La cantante y DJ, Kathy Phillips, volvió a referirse al tema de la salud mental, de la importancia de hablar de ello, a llorar, a gritar o escribir si es necesario para liberarse de todo aquello que produzca preocupación.

Ayer, mediante una publicación de Instagram, Kathy dijo que en estos días ha visto tantos casos fatales por salud mental, en las redes, que decidió dejar unas palabras y consejos a sus seguidores.

“Hoy quiero invitarte a escribir si es necesario, llorar si es necesario, hablar con quien sea necesario y SOLTAR todo aquello que te preocupe, te lastime o te tenga triste, te invito a tener más empatía, a enseñarle a tus hijos que todos somos iguales, que los cuerpos, el cabello, el tipo de piel ajeno no se opina, no se habla… te invito a recordar que no sabes por qué situación o día está pasando el otro, por ende la prudencia es nuestra mejor carta a jugar", dijo.

Por otro lado, manifestó que al igual que muchas personas está llena de inseguridades y tiene momentos bajos, pero se considera una mujer fuerte y siempre trata de dar su mejor sonrisa.

"Yo, me considero fuerte pero claro que tengo Inseguridades, situaciones difíciles cada cierto tiempo, (últimamente recurrentes) cargada de responsabilidades y teniendo siempre que ofrecer una sonrisa a diario, en mi trabajo, para mi hija, para mi esposo, en la calle cuando me encuentro familias que siguen mi carrera", expresó Phillips.

Por último, instó a las mujeres a darse tiempo para estar solas, para pasarla en familia y a valorarse.

"Recuerda que eres única, que eres valiosa y que quienes te rodean y te aman, no te van a calificar, solo te necesitan así tal cual eres", sentenció la artista.