Kathy: 'Perdimos la ilusión de tener otro hermanito para Lyann'

La expresentadora Kathy Phillips volvió a abrir su corazón con sus seguidores y fanáticos para mandar un mensaje de autoestima y confesar que perdió otro bebé, en el mes de febrero.

Mediante una publicación de Instagram, la cual acompañó con una fotografía utilizando sonda, la también locutora dijo que estuvo deprimida, habló de su salud y su problema con los corticoides.

“Mi esposo y yo, en febrero perdimos la linda ilusión de tener otro [email protected] para Lyann, a consecuencia, me sentía deprimida, inflamada, y una vez más pasar por corticoides me puso mal”, sentenció.

Posteriormente, a ello manifestó que recibió una llamada de una clínica que le ayudó mucho y pudo desinflamar su cuerpo y le dio tratamiento de vitaminas y minerales, y expresó que el doctor le dijo “KATHY, MÁS ALLÁ DE TU CUERPO, ESTÁS TÚ! Y a mi lo que me interesa es que TÚ ESTÉS BIEN”.

“Esa frase me llenó el alma, porque siempre digo… y te lo repito, SER GORDA o estar subida de peso, no es igual a odiarse, a repugnarse, a crucificarse, ni mucho menos a sentirse menos que nadie, ‘fea’ o a NO tener autoestima, Al contrario, vivir con el cuerpo que tienes y pasando por los procesos que tengas que pasar y que no importe lo que opinen sobre TU cuerpo es de valientes”.

Por otro lado, manifestó que por más de 10 años ha hecho todo tipo de dieta y no bajaba de peso "QUÉ CARAJOS NO HICE EN el ‘intento’ de recuperar esa figura que algún día fue. Por más lechuga que comiera, JAMÁS NADA IBA A FUNCIONAR".

Tras contar este momento difícil ha recibido muchos mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes afirman que el tiempo de Dios, vendrá otro bebé.

