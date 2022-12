Kim asegura que Kanye es un desastre y se disculpa con los judíos

La empresaria Kim Kardashian habló públicamente por primera vez desde que llegó a un acuerdo para divorciarse de Kanye West el mes pasado.

Ella concedió una entrevista hace poco con Angie Martinez para el podcast "IRL", que se publicó este lunes, Kardashian describió cómo hace todo lo posible para educar a sus cuatro hijos pequeños con West, quien ha cambiado su nombre a Ye.

"La custodia compartida es muy dura", dijo Kardashian. "Es realmente jo******* difícil". Kardashian se emocionó al hablar de su difunto padre, Robert Kardashian, quien murió en 2003.

"Tuve al mejor padre, y tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos", dijo Kardashian entre lágrimas. "Eso es lo que querría para ellos".

Ella se refirió específicamente a los recientes comentarios y polémicas antisemitas de Ye, Kardashian dijo a Martinez que protege a sus hijos lo mejor posible de la cobertura mediática. Dijo que está segura de que sus hijos no saben del comportamiento reciente de West porque limita su acceso a la televisión y las redes sociales, y habla con sus profesores.

"Si no saben las cosas que se dicen o lo que está pasando en el mundo, ¿por qué iba yo a transmitirles esa energía? Son m******* de adultos con las que no están preparados para lidiar", dijo Kardashian.

Luego añadió que protege a Ye a los "ojos de mis hijos, por mis hijos". "Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no vapulear a su padre cuando pude", dijo. "Me lo agradecerán y responderé en privado a todo lo que quieran saber. Ya no me corresponde a mí meterme".

Kim Kardashian hizo referencia a una declaración de octubre, cuando condenó los discursos de odio.

"Me uno a la comunidad judía y pido que la terrible violencia y la retórica de odio hacia ellos termine de inmediato", dijo Kardashian en ese momento.

