La Bibi fue sacada de su propio negocio; le jugaron sucio afirmó

Tremenda sorpresa le han dado a Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibi, esto luego que de manera literal la sacaran del negocio que ella había creado y ahora utilicen su imagen sin permiso.

LEE TAMBIÉN: Pasó la tormenta del domingo sola en Miami

Publicidad

Vianeth tenía un negocio de comida llamado "El Dembow del West", un local al que le comenzó a ir bastante bien, pero que tuvo varios percances y hasta hurtos en algunas ocasiones.

Aunque todo parecía perfecto, ella menciona que de la noche a la mañana los socios con los que estaba le jugaran la "pacheca", cambiaron el nombre y al final le terminaron usando sus logos para seguir trabajando.

Este tema se puso color de hormiga el fin de semana, esto luego que ella denunciara lo que estaba sucediencon sus exsocios, los confrontara y solicitara apoyo con la abogada Wyznick Ortega.

La Bibi ha dicho que no se quedará con esa gracia que le hicieron, además, está a la espera de lo que diga la licenciada para proceder.

Por su parte Wyznick ha mencionado que está también trabajando en el caso y planea actuar hasta las últimas consecuencias.

"Hay que seguir adelante, en la vida se trata de caerse y levantarse. Mi sueño es tener otro, mientras se arregla lo de la patente. No quiero donaciones para hacer esto, lo que deseo es crear mi producto para que todos me apoyen. De ahí lo crearé e iniciaré desde cero. Quieron crear un tipo de recaudación. Quiero organizarme, empezaré desde cero y no me caeré", dijo.

La famosa ha pensado en una actividad de un fin de semana y ha solicitado apoyo a los DJs del patio, así como a las autoridades para lograr resurgir.