Show - 18/3/26 - 11:27 AM

La Bibi renació y mostró su cambió físico tras mucho esfuerzo

Lejos de esconderse, la "Reina del Saus" posó con seguridad, demostrando que la disciplina y el enfoque en su salud están dando frutos.

 

Por: Redacción / Web -

Vianeth "La Bibi" Carrillo sorprendió a todos en redes al mostrar su cambio físico. 

Lejos de esconderse, la "Reina del Saus" posó con seguridad, demostrando que la disciplina y el enfoque en su salud están dando frutos.

En su publicación, que ya acumula miles de "likes" y cientos de comentarios, la famosa no solo presumió su nueva silueta, sino que dejó claro que este cambio es parte de un proceso integral de bienestar.

"Casi me detengo para morir, pero renací nuevamente para vivir, el tiempo de Dios es perfecto", dijo Bibi. 

Este cambio de imagen llega en un momento clave de su carrera, donde su presencia en televisión y eventos se ha reactivado con fuerza en este 2026, consolidándola como una de las caras más queridas  de la farándula nacional.

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